Стали известны имена двух погибших при ДТП в Сальяне - ОБНОВЛЕНО
2017-07-13 06:16 | www.apa.az | 5
Стали известны имена двух погибших при ДТП в Сальянском районе.
Как передает АПА, это Алиев Тухид Мирзарагим оглу (1993 г.р.) и Гахраманов Шахид Абдулгусейн оглу (1982 г.р.).
Личности еще одного погибшего и раненых устанавливаются.
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В Сальянском районе, на автомагистрали Алят-Астара произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как передает АПА, в результате столкновения микроавтобуса марки «Мерседес» и грузовика «КамАЗ» погибли 3 человека, еще трое получили ранения.
По предварительным данным, микроавтобус в котором находились жители Астаринского района направлялся в дагестанский город Хасавюрт. Кроме водителя, в автомобиле находились 2 женщины, 1 ребенок и 5 мужчин. В результате аварии ранения получили одна женщина и двое мужчин, еще трое мужчин погибли на месте происшествия.
В настоящее время спасателями МЧС ведутся работы по извлечению погибших и раненых из автомобилей. Причины аварии, а также личности погибших и раненых устанавливаются.