Весь мир должен сообща бороться с терроризмом – турецкий посол (ФОТО)

2017-07-13 04:16 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Движение Фетхуллаха Гюлена (FETÖ) является угрозой не только для Турции, но и для всего мира. Об этом сказал посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал в своем выступлении на «круглом столе» на тему «Суть инициативы FETÖ по военному перевороту 15 июля и борьба с FETÖ», организованном TRT World Research Centre и Центром международных отношений и стратегических исследований Кавказа.

По его словам, весь мир должен сообща бороться с терроризмом.

Сказав, что 15 июля является одной из дат, которые не будут забыты, он отметил, что ни в коем случае нельзя забывать этот день.

"В этот день в отношении Турции было совершено предательство. 15 июля турецкий народ по призыву президента вышел на улицы и встал живым щитом перед оружием предателей. В ту ночь погибли 250 человек. Мы будем чтить их вечно", - сказал посол.

Посол поблагодарил Азербайджан за поддержку, оказанную во время этих событий.

Депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, академик Ахлиман Амирасланов отметил, что попытка переворота, произошедшая в братской Турции год назад, вызвала большое беспокойство не только у народа Турции, но и у азербайджанского народа.

"Каждый из нас пережил ту ночь в волнении. Парламент в то время выступил с соответствующим заявлением", - сказал депутат.

Член Великого национального собрания Турции Неждет Унувар отметил, что Азербайджан постоянно интересовался этим инцидентом.

"Между Турцией и Азербайджаном существует дружба, многие века назад. Дружба проявляется во время плохих событий. И 15 июля мы ее увидели", - сказал Унувар.

Он добавил, что в связи с событиями 15 июля будут проведены мероприятия в 12 странах. Первое такое мероприятие проводится в Азербайджане.