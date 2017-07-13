Весь мир должен сообща бороться с терроризмом – турецкий посол (ФОТО)
2017-07-13 04:16 | www.trend.az | 5
БАКУ /Trend/ - Движение Фетхуллаха Гюлена (FETÖ) является угрозой не только для Турции, но и для всего мира. Об этом сказал посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал в своем выступлении на «круглом столе» на тему «Суть инициативы FETÖ по военному перевороту 15 июля и борьба с FETÖ», организованном TRT World Research Centre и Центром международных отношений и стратегических исследований Кавказа.
По его словам, весь мир должен сообща бороться с терроризмом.
Сказав, что 15 июля является одной из дат, которые не будут забыты, он отметил, что ни в коем случае нельзя забывать этот день.
"В этот день в отношении Турции было совершено предательство. 15 июля турецкий народ по призыву президента вышел на улицы и встал живым щитом перед оружием предателей. В ту ночь погибли 250 человек. Мы будем чтить их вечно", - сказал посол.
Посол поблагодарил Азербайджан за поддержку, оказанную во время этих событий.
Депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, академик Ахлиман Амирасланов отметил, что попытка переворота, произошедшая в братской Турции год назад, вызвала большое беспокойство не только у народа Турции, но и у азербайджанского народа.
"Каждый из нас пережил ту ночь в волнении. Парламент в то время выступил с соответствующим заявлением", - сказал депутат.
Член Великого национального собрания Турции Неждет Унувар отметил, что Азербайджан постоянно интересовался этим инцидентом.
"Между Турцией и Азербайджаном существует дружба, многие века назад. Дружба проявляется во время плохих событий. И 15 июля мы ее увидели", - сказал Унувар.
Он добавил, что в связи с событиями 15 июля будут проведены мероприятия в 12 странах. Первое такое мероприятие проводится в Азербайджане.