Армия Ирака задерживает в Мосуле боевиков, маскирующихся под мирных граждан

2017-07-13 06:09 | www.trend.az | 5

Иракские военные задержали в среду десятки боевиков и сторонников террористической организации "Исламское государство" во время прочесывания кварталов западной части Мосула, так называемого "старого города", где по-прежнему остаются гражданские лица, передает корреспондент РИА Новости.

Корреспондент агентства стала свидетелем того, как иракские военные фильтруют жителей города, выявляя среди них боевиков, пытающихся раствориться среди мирного населения. Так, некоторые жители сами приходят к иракскими военным у въезда в район Макауи. После этого их допрашивают сотрудники спецслужб. Часть переводят в разряд подозреваемых и задерживают на месте. Остальных переправляют дальше на армейский КПП в районе моста Аль-Акраб, который соединяет две части города.

Раненых направляют в госпиталь, организованный народным ополчением.