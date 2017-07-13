В Билясуварском районе столкнулись два грузовика, есть пострадавшие
2017-07-13 07:15 | www.apa.az | 4
В Билясуварском районе, на автомагистради Алят-Астара столкнулись грузовые автомобили марок «КамАЗ» и «Shacman».
Как передает южное бюро АПА, пострадавшие в результате ДТП водители были доставлены в ЦРБ Билясуварского района.
Состоянии водителя «КамАЗ»-а Араза Искендерова (1982 г.р.) оценивается как средне тяжелое, другой водитель получил легкие ранения, после оказания медицинской помощи он был отпущен домой.
По факту ведется расследование.