AZ EN RU TR

В Билясуварском районе столкнулись два грузовика, есть пострадавшие

2017-07-13 07:15 | www.apa.az | 4

В Билясуварском районе, на автомагистради Алят-Астара столкнулись грузовые автомобили марок «КамАЗ» и «Shacman».

Как передает южное бюро АПА, пострадавшие в результате ДТП водители были доставлены в ЦРБ Билясуварского района.

Состоянии водителя «КамАЗ»-а Араза Искендерова (1982 г.р.) оценивается как средне тяжелое, другой водитель получил легкие ранения, после оказания медицинской помощи он был отпущен домой.

По факту ведется расследование. 

Bu kateqoriyadaki digər xəbərlər

Son xəbərlər