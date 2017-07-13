Генеральный директор Еврокомиссии прибыл с визитом в Узбекистан

2017-07-13 07:52 | www.trend.az | 5

ТАШКЕНТ /Trend/ - Делегация представителей Европейского союза во главе с генеральным директором по международному развитию и сотрудничеству Европейской комиссии Стефано Мансервиси прибыла с визитом в Ташкент, сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

В программе визита - проведение встреч и переговоров с представителями правительства Узбекистана, министерстве иностранных дел, Госкомитете по инвестициям и других госструктурах республики, в ходе которых планируется обсудить приоритетные направления сотрудничества, в том числе в сфере сельского хозяйства, экономического развития, частный бизнес и предпринимательство, управление водными ресурсами, энергетика и управление границами.

Делегация также проведет ряд встреч с дипломатическими представительствами стран-членов ЕС в Узбекистане, а также агентствами в сфере развития - Азиатским банком развития, JICA, KOICA, Программой развития ООН, Фондом ЮНИСЕФ, Всемирным банком - для обсуждения ключевых вопросов развития и возможностей укрепления сотрудничества.

(Автор: Демир Азизов)