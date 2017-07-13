В октябре в Ташкенте состоится конференция ОБСЕ по СМИ

2017-07-13 08:23 | www.trend.az | 7

ТАШКЕНТ /Trend/ - 19-я Центральноазиатская конференция ОБСЕ по СМИ пройдет в Ташкенте 18 – 19 октября текущего года, следует из сообщения на сайте организации.

Тема Ташкентского форума - «Открытая журналистика в Центральной Азии».

В рамках конференции намечено обсудить тенденции в распространении информации, вызовы, связанные с развитием цифровой и мобильной среды, а также защиту свободы СМИ и борьбу с языком вражды в медиа.

Ожидается, что в конференции примут участие порядка 80 журналистов, представителей правительств, организаций гражданского общества, академической среды и международных экспертов.

Центральноазиатская конференция средств массовой информации проводятся ежегодно Бюро представителя ОБСЕ в одной из столиц стран региона. Предыдущая, 18-я конференция проходила в Вене.

Ташкент принимал четвертую конференцию в 2002 году, ее темой была «Свобода СМИ и коррупция».

(Автор: Демир Азизов)