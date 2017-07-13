В Японии наводнения унесли жизни 29 человек

2017-07-13 08:46 | www.oxu.az | 3

Число жертв наводнений и паводков на юго-западе Японии составило 29 человек.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, в районе бедствия разрушены почти 1 тысяча домов.

По-прежнему без вести пропавшими числятся 20 человек, 1,3 тысячи проживают в эвакуационных пунктах.

На юго-западном острове Кюсю из-за продолжавшихся с начала прошлой недели дождей произошли множественные паводки и оползни. Разрушены дома, дороги, железнодорожные мосты.

A.C.

