Двадцатидвухлетний выпускник Бакинской Высшей Школы Нефти стал аспирантом американского университета

2017-07-13 11:17 | www.trend.az | 3

Выпускник Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) Гурбан Оруджев, окончивший вуз по специальности «Инженер-нефтяник», стал самым молодым аспирантом Колорадского высшего горнотехнического училища (Colorado School of Mines) – одного из наиболее престижных высших учебных заведений США. По итогам оценки его работы, представленной для поступления в магистратуру, Гурбан был сразу принят в докторантуру училища.

– Поздравляем Вас с успехом! Как Вам удалось добиться такого замечательного результата?

– Для этого недостаточно просто освоить учебную программу. Чтобы стать студентом магистратуры или аспирантом и получать стипендию, нужно много работать над собой. Необходимо также уметь эффективно использовать полученные знания. А еще нужно определить верные пути для достижения поставленных целей, и тогда их будет легче добиться. Я уверен, что достиг такого успеха только благодаря напряженной учебе. Я постоянно работал над собой, много читал, не пропускал лекций, всегда посещал практические занятия и каждый день старался узнать что-то новое. Вера в себя и стремление к знаниям – такова моя личная формула успеха.

– Расскажите о себе.

– Я родился в Гахском районе. После окончания восьмого класса школы в Гахе я продолжил учебу в лицее имени Зарифы Алиевой в Баку. После окончания лицея в 2012 году, набрав на вступительных экзаменах 675 баллов, я поступил в БВШН по специальности «Инженер-нефтяник» и стал Президентским стипендиатом. Во время учебы в Высшей школе проходил производственную практику, организованную БВШН в таких компаниях, как Halliburton, НГДУ «Нефтяные Камни» SOCAR и Бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева.

– Удалось ли Вам реализовать цели, которые вы ставили перед собой при поступлении в Высшую школу? Как учеба в БВШН помогла вам стать аспирантом Колорадского высшего горнотехнического училища?

– Мне повезло, что, когда я закончил школу, Бакинская Высшая школа нефти уже существовала и я смог стать одним из первых ее студентов. В годы учебы я старался развиваться всесторонне, и Высшая школа мне очень в этом помогла. Здесь были созданы все условия для того, чтобы я мог получить глубокие знания по своей специальности. Думаю, что эта подготовка поможет мне и в дальнейшем. За это я благодарю ректора Эльмара Гасымова, всех наших профессоров и преподавателей.

– Почему вы выбрали именно Колорадское высшее горнотехническое училище? Что вы знаете о нем и чего ждете от учебы в аспирантуре?

– Я выбрал этот вуз, так как много читал о программе в области геофизики Колорадского высшего горнотехнического училища и созданных там условиях. Здесь особое внимание уделяется научно-исследовательским работам, а само училище считается одним из лучших университетов США. В 2016-2017 учебном году Колорадское высшее горнотехническое училище было признано лучшим вузом в мире, который готовит специалистов для этой отрасли.

– Чем вы будете заниматься после окончания аспирантуры?

– После получения степени я хочу приобрести практический опыт на производстве. А затем – вернуться в Баку, чтобы работать по специальности.