В Узбекистане усовершенствуют работу системы безопасности движения

2017-07-13 11:19 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - В Узбекистане будет установлен качественно новый порядок организации работы подразделений обеспечения безопасности дорожного движения, следует из постановления президента Узбекистана «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы обеспечения безопасности дорожного движения», обнародованного в четверг.

Постановлением предусмотрены, в частности, совершенствование системы профилактики нарушений правил дорожного движения, предупреждения ДТП и загруженности дорог на основе систематического анализа и устранения причин, способствующих им, расширение систем автоматизированного регулирования дорожного движения, видеонаблюдения и фиксации нарушений правил дорожного движения.

Планируется обеспечить неукоснительное соблюдение требований по содержанию дорог и их оборудованию дорожными знаками, информационными указателями и другими техсредствами регулирования дорожного движения.

Будет усилен контроль над выполнением сотрудниками дорожно-патрульной службы (ДПС) служебных обязанностей, исключающий проявления коррупции и злоупотребления полномочиями при соблюдении прав участников дорожного движения, уважения их чести и достоинства.

Планируется также применение современных информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих упрощенные процедуры оказания госуслуг и прозрачность рассмотрения дел об административных правонарушениях.

Запланированы инвентаризация и поэтапная замена дорожных знаков на современные со световозвращающим покрытием, а также приобретение спецтехники и оборудования для нанесения устойчивой дорожной разметки.

В трехмесячный срок будут утверждены обновленные нормативные документы по стандартизации в области дорожного движения. В стране будет создана единая централизованная информационно-компьютерная система управления безопасностью дорожного движения.

Предусмотрены оптимизация стационарных постов ДПС и их поэтапная реконструкция, модернизация и материально-техническое оснащение. В качестве эксперимента в Ташкенте, Самаркандской и Хорезмской областях будут созданы группы дорожно-патрульной службы на мотоциклах.

С 2018-2019 учебного года в академии МВД будет внедрена подготовка кадров с высшим образованием по специальности «Деятельность по обеспечению безопасности дорожного движения».

Автотранспортные средства ДПС планируется поэтапно оснастить оборудованием аудио- и видеофиксации, при этом сотрудники ДПС будут обеспечены мобильными видеокамерами.

С 1 января 2018 года должна быть внедрена электронная система, обеспечивающая упрощение процедур оформления и рассмотрения дел об административных правонарушениях в сфере дорожного движения, учета соответствующих нотариальных действий, контроля над прохождением техосмотра автотранспортных средств.

Запланировано также усовершенствовать систему подготовки и переподготовки водителей, в том числе за счет внедрения современных методов обучения.

(Автор: Демир Азизов)