Американский СПГ неконкурентоспособен в Европе при нынешних ценах - эксперт

2017-07-13 11:56 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Американский сжиженный природный газ (СПГ) с его высокими издержками станет конкурентоспособным в Европе только, когда цены на нефть вернутся примерно к 60-70 долларам за баррель, считает Клаудио Стойер, директор британской консалтинговой компании SyEnergy, специализирующийся на вопросах энергетики, связанных с природным газом и СПГ.

«При нынешних низких ценах на нефть и газ стоимость поставляемого газа в Европу в рамках заключаемых традиционных и новых контрактов более низкая, чем у импортируемого из США СПГ, и объемы поставок американского СПГ будут намного ниже, чем ожидалось изначально», - сказал Trend в четверг Стойер.

Эксперт отметил, что американский СПГ в настоящее время по большей части торгуется по долгосрочным фиксированным тарифам плюс на основе ФОБ цены на побережье Мексиканского залива в США, а покупатели СПГ по-прежнему приобретают услуги по организации его доставки до определенного терминала у третьих сторон.

«Учитывая дополнительные возможности поставок природного газа из Каспийского региона и Восточного Средиземноморья, поставки американского СПГ в долгосрочной перспективе могут эффективно способствовать повышению энергетической безопасности Европы только, если удастся сократить нынешние высокие затраты и принять иную бизнес-модель поставок СПГ», - сказал Стойер.

В более долгосрочной перспективе, по его словам, наиболее вероятно, что американский СПГ будет поставляться на рынки ближе к центрам производства, таким как Мексика, Карибские острова, Центральная и Южная Америка.

(Автор: Елена Косолапова)

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