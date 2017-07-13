Беларусь работает над полным снятием американских санкций

2017-07-13 12:03 | www.trend.az | 4

Беларусь работает над полным снятием американских санкций. Об этом заявил сегодня журналистам временный поверенный в делах Беларуси в США Павел Шидловский, передает корреспондент Белта.

"Отношения между Беларусью и США развиваются. Этот процесс носит достаточно устойчивый характер. Нормализация происходит в течение последних нескольких лет. Идет движение навстречу, но есть еще определенные стереотипы, еще не полностью сняты американские санкции. Они приостановлены в отношении предприятий "Белнефтехима". Мы работаем над тем, чтобы эти санкции были сняты полностью", - отметил Павел Шидловский.

По его словам, улучшение атмосферы двусторонних отношений Беларуси и США позволяет развивать сотрудничество по целому ряду направлений, в том числе торгово-экономическому и инвестиционному.

"Мы налаживаем диалог с новой администрацией президента США. Состоялся визит заместителя министра иностранных дел Беларуси, политические консультации с Госдепартаментом. Позитивные контакты с Госдепартаментом, другими структурами США продолжаются. США поддерживают суверенитет и независимость Беларуси, и составной частью этой поддержки является поддержка экономической независимости. Соответственно, экономические контакты между двумя странами развиваются", - добавил Павел Шидловский.