Иностранные кредиторы поддержали план реструктуризации МБА

2017-07-13 10:53 | www.apa.az | 4

Международный банк Азербайджана заявил, что получил поддержку кредиторов, необходимую для реализации плана реструктуризации долга в размере 3,3 млрд. долларов.

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на агентство Bloomberg, кредиторы, которым принадлежит более 87 процентов долга, подлежащего реструктуризации, поддержали план за день до истечения крайнего срока, говорится в опубликованном в среду сообщении госбанка. Для одобрения предложения, согласно законодательству Азербайджана, требовалась поддержка двух третей кредиторов.

МБА планирует списать 20 процентов основной суммы по части задолженности и обменять обязательства на государственные облигации после того, как банковская система Азербайджана пострадала из-за валютного кризиса. Зарубежные инвесторы, включая Fidelity Management & Research Co. и Franklin Templeton Investment Management Ltd., попытались оспорить план в американском суде, утверждая, что процедура голосования несправедлива из-за участия в нем государственного нефтяного фонда Азербайджана.

МБА допустил дефолт по внешнему долгу, пропустив 10 мая платеж по субординированным обязательствам на 100 млн. долларов. Банк объявит окончательные результаты голосования по плану реструктуризации после встречи с кредиторами 18 июля, говорится в сообщении.

Некоторые держатели старших облигаций на 500 млн. долларов с погашением в июне 2019 года, включая Fidelity и Franklin Templeton, в прошлом месяце обратились в нью-йоркский суд с просьбой заблокировать реструктуризацию. Судья отклонил протест на основании того, что голосование на тот момент еще не состоялось.