Авария в Сальянском районе: Есть погибшие – ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2017-07-13 10:10 | www.oxu.az | 3

Скончался еще один из пострадавших в тяжелом ДТП, которое произошло утром на проходящей по Гарадагскому району Баку части трассы Алят-Астара.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, Абдуллаев Азад Вели оглу скончался в Республиканской клинической больнице им.академика Миргасымова.

Таким образом, число погибших в аварии достигло четырех человек.

Из пострадавших Гахраманова Агиля Джангасан гызы размещена в ту же больницу, ее состояние тяжелое.

09:30

Стали известны имена двух погибших в ДТП в Сальянском районе.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в Сальянском районе, на автомагистрали Алят-Астара произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

В результате столкновения микроавтобуса марки «Мерседес» и грузовика «КамАЗ» погибли 3 человека, еще трое получили ранения. Известны имена двух погибших в ДТП в Сальянском районе. Это Алиев Тухид Мирзарагим оглу (1993 г.р.) и Гахраманов Шахид Абдулгусейн оглу (1982 г.р.).

По предварительным данным, микроавтобус, в котором находились жители Астаринского района, направлялся в дагестанский город Хасавюрт. Кроме водителя, в автомобиле находились 2 женщины, 1 ребенок и 5 мужчин. В результате аварии ранения получили одна женщина и двое мужчин, еще трое мужчин погибли на месте происшествия.

В настоящее время спасателями МЧС ведутся работы по извлечению погибших и раненых из автомобилей.

Причины аварии, а также личности погибших и раненых устанавливаются.

Э.А.

