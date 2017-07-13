Нефтяная корзина ОПЕК подорожала более чем на 2,7%

2017-07-13 12:06 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Цена нефтяной корзины ОПЕК 12 июля составила 46,02 доллара за баррель, что на 1,23 доллара больше показателя вторника, сообщили Trend в четверг в картеле.

Стоимость корзины ОПЕК определяется на основании цен на Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и Merey (Венесуэла).

Мировые цены на нефть движутся вниз в четверг утром после сильного роста предыдущим днем на статистике по запасам сырья в США.

По состоянию на 11:39, стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 0,4 процента — до 47,55 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,42 процента — до 45,3 доллара за баррель.

(Автор: Максим Цурков)

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