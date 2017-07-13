Италия построит железные дороги в Иране

2017-07-13 12:20 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Иранская и итальянская государственные железнодорожные компании подписали меморандум о взаимопонимании для взаимного сотрудничества, сообщает в четверг официальный сайт Иранской железнодорожной компании.

Документ подписали в Тегеране Ренато Маццончини, генеральный директор Государственной железнодорожной компании Италии и его иранский коллега Саид Мохаммадзаде.

Одним из пунктов документа является сделка стоимостью 1,2 миллиарда евро на строительство 135-километровой высокоскоростной железной дороги между центральными городами Ирана Арак и Кум.

Эта железная дорога является первым участком скоростной железнодорожной линии, которую итальянская сторона планирует построить в Иране. Вторая планируемая ветка протяженностью 320 км будет построена между Тегераном и Хамаданом.

Сделка является результатом ранее достигнутого соглашения, согласно которому Италия пообещала Ирану 5,6 миллиарда долларов в виде экспортных кредитов в обмен на контракты на строительство железных дорог Кум-Арак и Тегеран-Хамадан.

Италия также будет обеспечивать подготовку руководителей иранских железных дорог и организует исследовательский центр по развитию железнодорожных технологий.

Согласно сообщению, итальянская сторона также подписала меморандум о взаимопонимании с иранским университетом науки и технологий для обучения и передачи железнодорожных технологий.

(Автор: Эльмира Таривердиева)