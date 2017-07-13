Группа депутатов совершила визит в Алханлы

2017-07-13 11:12 | www.apa.az | 4

Как сообщает карабахское бюро АПА, члены Милли Меджлиса побывали в селе, которое 4 июля подвергся обстрелу армянскими вооруженными подразделениями. Они также осмотрели место, где в результате армянской провокации погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы и ее 2-летняя внучка Гулиева Захра Эльнур гызы.

Члены Милли Меджлиса встретятся с жителями села.

Отметим, что 4 июля в 20:40 вооруженные силы Армении подвергли обстрелу из 82-х и 120-ти миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района. В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы (1967 г.р.) и Гулиева Захра Эльнур гызы (2015 г.р.).

Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы (1965 г.р.) получила ранение.