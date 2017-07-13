«Тайна» пассажира Путина – ВИДЕО

2017-07-13 10:32 | www.oxu.az | 3

Президент России Владимир Путин накануне приехал на Валаам не один, а в сопровождении неизвестного спутника или спутницы.

Как передает Oxu.Az, это следует из видео, которое накануне опубликовал телеканал Звезда на своем сайте.

На кадрах видно, как Путин подъезжает к Спасо-Преображенскому монастырю на острове Валаам. Он сам управляет автомобилем Mercedes ML. Припарковав машину, глава государства вышел с водительского сиденья и сразу же сам направляется открывать дверь пассажиру, который сидит на заднем кресле. Открыв дверь, Путин протягивает руку.

Возможно, он хотел либо помочь пассажиру выйти, либо взять пиджак с заднего сиденья машины, поскольку он одет в рубашку. Лица пассажира не видно, но на более качественных кадрах, которые Дождю предоставило агентство Ruptly, видно, что на коленях у человека красная сумка. Сам этот человек одет неофициально — видно, что он в одежде с коротким рукавом. Не ясно, мужчина это или женщина.

Пассажир отказывается выйти из машины, и при этом что-то указывает президенту пальцем. После этого Путин захлопнул дверь и пошел в храм, где его ожидал патриарх.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя возникший в Сети ажиотаж, уточнил: «Это мужчина. Безопасность», имея ввиду сотрудника ФСО.

И, когда конспирологический туман развеялся, стало очевидно, что на опубликованном «Звездой» ролике глава государства просто хотел забрать у сидящего на заднем сиденье сотрудника ФСО пиджак. А тот пояснил президенту, что предмет гардероба уже забрал другой сотрудник ФСО, которого, так же как и первого, четко можно рассмотреть на упомянутом видео.

Э.А.

