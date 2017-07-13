Парламент должен стать школой истинной демократии – президент Узбекистана

2017-07-13 12:26 | www.trend.az | 6

ТАШКЕНТ /Trend/ - Парламент должен стать школой истинной демократии. Об этом президент Узбекистана Шавкат Мирзияев сказал на видеоселекторном совещании, посвященном анализу деятельности палат парламента, политических партий, Экологического движения Узбекистана, областных, районных и городских советов народных депутатов, сообщило в четверг Национальное информагентство страны (УзА).

Совещание состоялось накануне в Законодательной палате Олий Мажлиса республики (нижняя палата узбекского парламента). На нем была критически проанализирована деятельность представительных органов власти, политических партий и Экологического движения за минувший период.

Глава государства отметил, что время требует от представителей политических партий, депутатов и сенаторов быть не только участниками осуществляемых в нашей стране широкомасштабных реформ, но также их инициаторами и основными исполнителями.

По мнению президента, «политические партии не достигли полного и эффективного выполнения обещаний, данных своему электорату, своих предвыборных программ, все еще не смогли занять прочное место в общественно-политической жизни страны».

В деятельности партий и их фракций в Законодательной палате Олий Мажлиса нет конкретных предложений и инициатив по реализации приоритетных целей и задач.

Народно-демократическая партия, выступающая защитником интересов пенсионеров, малообеспеченных слоев населения, не предлагает инициатив по повышению уровня их жизни, социальной активности, поддержке участия этих категорий населения в осуществлении общественного контроля за деятельностью госорганов.

Демократическая партия «Миллий тикланиш», ставящая перед собой задачи по возрождению, обогащению национального наследия и ценностей, развитию туризма, не проявляет достаточную активность в совершенствовании соответствующего законодательства, контроле над исполнением законов.

Социал-демократическая партия «Адолат», действующая во имя обеспечения социальной справедливости, защиты интересов населения в сферах науки и образования, здравоохранения, не проявляет инициативность в улучшении медобслуживания и обеспечения населения лекарствами.

Движение предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократическая партия Узбекистана, считающееся ведущей политической силой в стране, также не отвечает требованиям электората.

«Любая политическая партия может считаться политической силой только тогда, когда идет в ногу со временем, способна соответствовать жестким требованиям современности», - сказал президент.

В рамках реализации Стратегии действий по развитию страны в 2017-2021 годах определены меры по решению актуальных проблем, отраженных в программах политпартий. Несмотря на это, политические партии не проявляют активности в обеспечении исполнения указанных мер.

«Это говорит о том, что политическим партиям необходимо пересмотреть свои программные цели и задачи, проводимую работу в идеологическом направлении, внести в свои программы необходимые изменения и дополнения, изучив при этом мировой опыт и укрепив международное сотрудничество», - сказал Мирзияев.

На совещании была критически проанализирована деятельность политических партий по диалогу с народом, проведению пропагандистско-разъяснительной работы, сотрудничеству со СМИ. Президент отметил также необходимость безусловного исполнения программ Олий Мажлиса по парламентскому контролю за деятельностью органов госуправления, исполнением принимаемых законов и госпрограмм.

(Автор: Демир Азизов)