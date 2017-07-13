Уникальное кинопутешествие в Баку - километровые очереди, часы ожидания (ВИДЕО, ФОТО)

2017-07-13 12:30 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в кинотеатре Park Cinema, расположенном во Flame Towers, прошла пресс-конференция, посвящённая документальным фильмам-выставкам известного британского режиссера Фила Грабски об искусстве на большом экране, сообщает Trend Life. Проект реализуется British Council в партнерстве с CoolConnections и Park Cinema.

Фильмы Фила Грабски дают возможность приобщиться к лучшим выставочным проектам последнего десятилетия в самых разных музеях мира от Лондона до Осло и от Парижа до Нью-Йорка и познакомиться с крупнейшими направлениями в живописи и творчеством великих художников в зале кинотеатра. Выставки из лондонских Национальной галереи, Королевской Академии художеств и Галереи современного искусства, Норвежского национального музея, музея Мунка, Амстердамского Государственного музея, Королевской галереи Маурицхёйс и музея Ван Гога в Амстердаме получили новую жизнь на большом экране и стали доступными любителям искусства во всем мире.

"На протяжении семи лет British Council сотрудничает с Park Cinema в рамках ежегодных европейских кинофестивалей, проводимых представительством Евросоюза в Азербайджане. Впервые проект показа документальных фильмов об искусстве на большом экране появился в Великобритании, а сейчас эти картины с успехом демонстрируются по всему миру, включая Россию, Казахстан, Грузию, Беларусь, Украину, Азербайджан и другие страны. Для жителей Баку это уникальная возможность прикоснуться к истории искусства на большом экране", - отметил директор по маркетингу Park Cinema Муса Ахундов.

Благодаря HD-cъёмке зрители смогут детально рассмотреть шедевры старых мастеров и импрессионистов, голландских живописцев XVII века и художников-авангардистов. Этот цикл фильмов уже был показан в более чем 1500 кинотеатрах в 50 странах мира, а количество проданных билетов перевалило за миллион.

"Фильмы-выставки созданы специально для показа на больших экранах, высочайшее качество изображения проектов позволит по-новому (в прямом смысле этого слова) взглянуть на творчество великих художников. Работы Леонардо да Винчи, Яна Вермеера и Винсента Ван Гога и других перестанут быть просто статичными музейными экспонатами! Имя Фила Грабски хорошо известно ценителям искусства: вот уже несколько лет подряд он при поддержке TheatreHD, представляет свои уникальные проекты. Шанс попасть на такие выставки не всегда есть даже у местных жителей (километровые очереди, часы ожидания), что уж говорить о туристах! Так что фильмы Фила Грабски, невероятно красиво снятые и дополненные работой лучших экспертов и экскурсоводов, – настоящий подарок для всех, кто интересуется искусством", – отметила директор British Council Элизабет Вайт,.

Во время конференции было также показано видеообращение Фила Грабского, в котором он призвал ценителей искусства совершить уникальное завораживающее кинопутешествие.

С 16 июля каждое воскресенье зрители и гости столицы смогут посетить самые лучшие художественные выставки мира в Park Cinema. Проект стартует в Баку показом семи полнометражных фильмов. Каждый фильм познакомит зрителя с шедеврами мирового искусства с помощью высоких технологий цифрового кино. Фильмы не только дают возможность увидеть картины, но и приоткрывают завесу над процессом создания выставки. Интригующие исследования кураторов, жизнь больших музеев, реставрация работ, экспертное мнение искусствоведов и личные впечатление актёров и писателей, художников и музыкантов - всё это включают в себя фильмы-выставки. Благодаря этому циклу документальных фильмов азербайджанские зрители откроют для себя историю создания культовых произведений изобразительного искусства.

Афиша фильмов:

Сады в живописи: от Моне до Матисса 16 июля - 13:00 Park Cinema, Flame Towers Гойя: образы из плоти и крови 23 июля - 13:00 Park Cinema, Flame Towers Ренуар: Неизвестный художник 30 июля - 13:00 Park Cinema, Flame Towers Леонардо HD 6 августа - 13:00 Park Cinema, Flame Towers Микеланджело: Любовь и смерть 13 августа - 13:00 Park Cinema, Flame Towers Импрессионисты 20 августа - 13:00 Park Cinema, Flame Towers Винсент ван Гог: Новый взгляд 27 августа - 13:00 Park Cinema, Flame Towers Я, Клод Моне 3 сентября - 13:00 Park Cinema, Flame Towers Девушка с жемчужной сережкой 10 сентября - 13:00 Park Cinema, Flame Towers

Более подробно на сайте parkcinema.az. Билеты продаются онлайн и в кассах Park Cinema (Flame Towers) по цене 9 манат.

Park Cinema - крупнейшая национальная сеть современных многозальных кинотеатров в Азербайджане. На сегодня в сеть входят несколько кинотеатров, расположенных на торгово-развлекательных центрах Park Bulvar, Metro Park, Zagulba Mall, Flame Towers – единственный в стране формат IMAX, а также в районе Масаллы, в комплексе «ASAN Həyat», и летный кинотеатр – в Amburan Beach Club.

British Council (Британский совет) - британская международная организация, котopaя открывает доступ к образованию и творческим идеям из Великобритании и строит долгосрочные отношения между Великобританией и другими странами.

(Автор: Вугар Иманов)