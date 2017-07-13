Годовая инфляция в Азербайджане приблизилась к 14%

2017-07-13 11:33 | www.apa.az | 4

Цены на потребительские товары и услуги в Азербайджане в январе-июне этого года выросли относительно соответствующего периода 2016 года на 13,8%

Как сообщили АПА-Экономикс в Госкомитете статистики, за отчетный период продовольственные товары подорожали на 18,1%, непродовольственные товары – на 12,4%, тарифы на услуги населению – на 9,4%. Цены на потребительские товары и услуги в июне этого года понизились относительно мая на 1,0%, в том числе на продовольственные товары - на 2,5%, непродовольственные товары и тарифы на услуги населению повысились на 0,1%.

В группе продовольственных товаров за месяц рост цен зафиксирован на сливочное и оливковое масла, колбасные изделия, яйца, яблоко, лимон, лук, зелень. Спад цен отмечен на муку, манную и гречневую крупы, макаронные изделия, говядину, баранину, куриное мясо, подсолнечное и кукурузное масла, сахар и сахарный песок, минеральные воды, кофе, чай, табачные изделия, помидоры, огурцы, вишню, абрикосы, черешню.

В группе непродовольственных товаров рост цен в июне имел место на ткани, мебель, ковры и прочие напольные покрытия, запчасти для легковых автомобилей, мебель и предметы домашнего обихода, ювелирные изделия. Спад цен отмечен на книги, телефоны, холодильники и стиральные машины, кондиционеры.