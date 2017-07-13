Объем добычи нефти в Азербайджане сократился на 9%

2017-07-13 11:47 | www.apa.az | 4

Объем промышленного производства в Азербайджане в январе-июне 2017 года составил 18,6 млрд манатов, что на 5,5% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

Как сообщили АПА-Экономикс в Госкомитете статистики, рост производства промышленной продукции в ненефтяном секторе за отчетный период составил 4,4%, в нефтяном секторе спад составил 7,2%.

В I-ом полугодии 70,1% объема производства пришлось на добывающую промышленность, 24,6% - перерабатывающую, 4,5% - сферу производства и распределения электроэнергии, газа и пара, 0,8% - сферу водоснабжения, очистки и переработки отходов. Добыча нефти сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9%, добыча товарного газа - на 0,2%.

В структуре перерабатывающей промышленности за отчетный период рост зафиксирован в производстве продовольствия (2,7%), напитков (30,6%), продукции текстильной промышленности (в 2,1 раза), одежды (57,1%), продукции деревообработки и изделий из дерева (82,8%), бумаги и картона (0,1%), химпродукции (22,4%), фармацевтической продукции (в 2,3 раза), резины и пластмасс (48,5%), стройматериалов (38,5%), компьютеров, электронной продукции (75,7%), электрооборудования (84,2%), машин и оборудования (25,1%), прочих транспортных средств (18,8%), мебели (28,7%).

Спад в отчетном периоде имел место в производстве табачных изделий (31,4%), кожи, кожаной продукции, обуви (55,8%), полиграфической продукции (36,8%), металлургической продукции (9,5%), готовых металлических изделий (30,3%), в установке и ремонте машин и оборудования (55,1%).

В сфере производства и распределения электроэнергии, газа и пара производства в I-ом полугодии 2017 года рост составил 0,9%, в сфере водоснабжения, очистки и переработки отходов - спад на 1,5%.