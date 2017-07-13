Принят план реструктуризации долгов Международного банка Азербайджана

2017-07-13 10:40 | www.oxu.az | 4

Предложенный Международным банком Азербайджана (МБА) план реструктуризации долгов на 3,3 млрд долларов был поддержан большинством иностранных кредиторов.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, кредиторы, имеющие 87% общей суммы задолженностей, за 1 день до принятия окончательного решения по плану реструктуризации, то есть 12 июля, проголосовали за предложение. Напомним, что согласно азербайджанскому законодательству, для утверждения плана достаточно согласия 2/3 части кредиторов.

Отметим, что МБА хочет списания 20% некоторых долгов и замену их гособлигациями. Такие инвесторы как Fidelity Management & Research Co. и Franklin Templeton İnvesatment Management Ltd. в суде в США выступили против этого решения. Они сочли несправедливым участие в плане реструктуризации Государственного нефтяного фонда Азербайджана.

Напомним, что о ситуации с иностранными задолженностями МБА стало известно после того, как банк 10 мая пропустил платеж по основному долгу и процентам по кредиту на 100 млн долларов. Ожидается, что на заседании 18 июля кредиторы примут окончательное решение по плану реструктуризации. Fidelity Management & Research Co. и Franklin Templeton İnvesatment Management Ltd., срок облигаций которых на 500 млн долларов истекает в июне 2019 года, призвали Нью-Йоркский суд отвергнуть план реструктуризации, однако суд отклонил их требование ввиду того, что голосование не было проведено.

Э.А.

