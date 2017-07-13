Погрануправление РФ в Армении скорректировало информацию об учениях на территории Нагорного карабаха

2017-07-13 12:42 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ Пограничное управление ФСБ России в Армении внесло коррективровки в сообщение, распространенное двумя днями ранее о проведении совместных с армянской стороной учениях.

«Пограничное управление ФСБ России в Республике Армения сообщает, что при проведении на участке ответственности Мегринского пограничного отряда тренировки сил и средств по осуществлению пограничного поиска, отрабатывался их порядок действий по пресечению прорыва условных нарушителей из Исламской Республики Иран в Республику Армения», — отмечается в отредактированной версии сообщения.

В предыдущем варианте говорилось об учениях, замысел которых сводился к поиску нарушителей государственной границы, пытающихся прорваться вглубь территории оккупированного Арменией Нагорного Карабаха.

Формулировки, в которых упоминался и Нагорный Карабах, вызвали некоторое недовольство в Баку. Начальник Государственной пограничной службы Азербайджана Эльчин Гулиев направил официальное письмо главе Пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации, генералу армии Владимиру Кулишову. В ответ ПУ ФСБ РФ в Армении выступило с опровержением и уточнило первоначальный сценарий учений.

(Автор: Эльмира Таривердиева )