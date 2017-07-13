Материалы по делу о незаконной вырубке деревьев в одном из районов Баку переданы в Генпрокуратуру – минэкологии

2017-07-13 12:45 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Сотрудники департамента защиты окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) выявили факт незаконной вырубки деревьев в зеленом массиве рядом с жилым зданием по ул. Абилова, 12 в Хатаинском районе Баку, говорится в сообщении минэкологии, распространенном в четверг.

Было установлено, что деревья на территории под строительство были вырублены начальником жилищно-коммунального эксплуатационного участка (ЖКЭУ) № 85 Жилищно-коммунального хозяйства Хатаинского района Захидом Бадаловым. Однако он отказался предоставить какой-либо документ в связи со строительством, которое планируется в зеленом массиве.

По факту в отношении нарушителя закона был составлен акт о нанесении ущерба в размере 6 600 манатов.

С целью дачи правовой оценки собранные материалы были направлены в Генпрокуратуру для принятия в отношении Бадалова соответствующих закону мер.

Отметим, что орган, который выделяет земельный участок под строительство того или иного объекта, должен учитывать, есть ли на территории зеленые насаждения, и, согласно законодательству, заранее согласовать с МЭПР план этого земельного участка.

(Текст: Кямаля Сеидова)