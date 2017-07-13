Милли Меджлис готовится уйти на каникулы, стала известна сумма отпускных депутатов

2017-07-13 12:10 | www.apa.az | 5

Как сообщает АПА, каникулы продолжатся до 30 августа.

Стала известна сумма отпускных председателя парламента, заместителей председателя, председателей комитетов и депутатов.

В период каникул от председателя до рядового депутата каждый получит средства, равные двухмесячной заработной плате.

В настоящее время заработная плата председателя Милли Меджлиса составляет 2250 манатов, первый заместитель председателя получает 90% от заработной платы председателя, другие заместители – 85%, председатели комитетов – 80%, заместители председателей комитетов – 75%, остальные депутаты – до 70% от заработной платы главы парламента.

Отметим, согласно закону «О статусе депутатов», заработная плата вице-спикеров, председателей комитетов (заместителей) и депутатов рассчитывается на основании заработной платы спикера.

Осенняя сессия парламента начнется 30 сентября.