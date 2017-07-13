Эрдоган: Запад боится свободы слова

2017-07-13 10:58 | www.oxu.az | 4

В отличие от Турции, страны Запады боятся свободы слова, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед предпринимателями в Анкаре.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на 1news, Эрдоган привлек внимание к отказу властей Германии от выдачи разрешения на выступление перед группой представителей турецкой диаспоры.

«Я планировал встречу с соотечественниками в кулуарах саммита G20 в Гамбурге. Мы даже предложили провести встречу в любом другом городе Германии. Но нам не разрешили. А как же демократические свободы? В отличие от Германии, Нидерландов или Бельгии, в Турции можно провести встречу и выступить в любой провинции, - сказал он. - Приезжайте, мы вам этого не запрещаем. В чем причина подобной позиции Запада? Все просто - они боятся свободы слова. Мы же ее не боимся, потому что верим в себя».

Президент Турции далее акцентировал внимание на свободе слова, которая «не может быть неограниченной».

«Если СМИ ведут страну к хаосу, злоупотребляют свободой слова в собственных целях, то такие медиа должны ответить перед судом», - сказал Эрдоган.

Президент отметил, что ни в одной стране мира не допускается неограниченная свобода слова: «Истинное отношение Запада к СМИ и НПО общеизвестно. В этих странах даже запрещают выступления членов Кабмина Турции».

«Целью режима ЧП, введенного в Турции после предотвращения попытки переворота, является сугубо борьба с терроризмом. Ни граждане Турции, ни зарубежные инвесторы не ощутили на себе влияния режима ЧП», - продолжил Эрдоган.

По его словам, если подобная проблема возникнет, «то можете обращаться в соответствующие структуры или лично ко мне. Я лично проконтролирую этот вопрос».

Президент Эрдоган отметил, что власти Турции будут решительно бороться с теми, кто пытается помешать росту и развитию страны, государства, мотивируя свои действия режимом ЧП.

«Безусловно, режим ЧП будет отменен, как только отпадет необходимость в борьбе с терроризмом. Судебные процессы в отношении сторонников Гюлена продолжаются. Кроме того, достигнут серьезный прогресс в вопросе борьбы с PKK. Поэтому, вероятно, режим ЧП будет отменен в скором будущем», - сказал турецкий лидер.

Э.А.

