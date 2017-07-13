В Индонезии имама отдали под суд за принуждение к порносъемкам

2017-07-13 11:10 | www.oxu.az | 5

В Индонезии разгорается политический скандал: борец за нравственность и горячий сторонник законов шариата имам Хабиб Ризек отказался явиться в суд, чтобы ответить на обвинение в принуждении к порносъемкам.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, имам сейчас проживает в Саудовской Аравии и не собирается возвращаться оттуда, пока страсти не улягутся.

Сторонники Ризека утверждают, что обвинение сфабриковано полицией, противники злорадствуют: имам, яростно боровшийся с нарушениями исламских правил и традиций, сам оказался не без греха.

В апреле неизвестные выложили в интернет скриншоты переписки двух влюбленных в WhatsApp. Женщина по имени Фирза Хусейн слала собеседнику свои фотографии без одежды и в интимных позах, а тот подбадривал ее, рассказывая о своей безумной страсти. Собеседником оказался Хабиб Ризек. Сама Хусейн — активистка «Фронта защитников Ислама», который возглавляет Ризек.

Разразился скандал. Хабиб Ризек, который в тот момент находился в Саудовской Аравии, заявил, что домой на суд не поедет, так как вся история с перепиской — провокация полиции.

«На меня клеветали много раз, - объяснил имам. - Говорили, что у меня шесть жен, что я занимаюсь сексом со своими последователями-мужчинами, что я растлеваю женщин, что я набрал взяток на 100 миллиардов рупий, что украл государственные земли, что подрываю основы государственности и отрицаю идею многообразия. Ничего нового».

Э.А.

