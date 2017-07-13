В Беларуси разрабатываются стандарты качества социальных услуг

2017-07-13 12:54 | www.trend.az | 5

В Беларуси разрабатываются стандарты качества социальных услуг, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак в четверг на пресс-конференции "Новации в системе социального обслуживания Беларуси" в пресс-центре Белта.

Закон "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь "О социальном обслуживании" принят Палатой представителей 17 мая, одобрен Советом Республики 31 мая, официально опубликован 24 июня и вступит в силу через 6 месяцев после его официального опубликования - 25 декабря.

Новой редакцией закона предусмотрено введение стандартов качества социальных услуг. НИИ труда Министерства труда и социальной защиты подготовил предложения о требованиях к содержанию и качеству социальных услуг, оказываемых в рамках государственных минимальных социальных стандартов в области социального обслуживания, проинформировал замминистра. Эти предложения согласовываются с облисполкомами и Мингорисполкомом.