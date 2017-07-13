Завтра в Азербайджане будет до 38 градусов тепла

2017-07-13 12:56 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным ветром, сообщили Trend в четверг в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит 21-24, днем - 31-36, в Баку ночью – 22-24, днем - 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-75, днем - 50-55 процентов.

На пляжах Абшерона температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 22-23, Загульбе, Бузовне, Мардакане, Шувелане – 23-24, Тюркане, Говсане, Сахиле и Шихово – 25-26 градусов тепла.

Завтра в большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков, однако, днем в отдельных местах возможны кратковременные грозовые дожди. Восточный ветер местами будет усиливаться.

Ночью - 20-25, днем - 33-38, в горах ночью - 11-16, днем - 20-25 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)