Посол: Франция призывает стороны нагорно-карабахского конфликта к регулярному диалогу

2017-07-13 12:30 | www.apa.az | 5

Франция выступает сторонником регулярных переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает АПА со ссылкой на «news.am», об этом 13 июля на пресс-конференции заявил посол Франции в Армении Жан-Франсуа Шарпантье.

«Наш подход в следующем: мы сторонники прямого диалога между главами двух стран, и по возможности регулярного диалога.

С этой точки зрения можем лишь приветствовать состоявшуюся недавно встречу глав МИД. Я неоднократно говорил и не я один – нет военного решения конфликта. Конфликт может быть урегулирован только путем переговоров, регулярного диалога», - заявил посол.

По его словам, при этом надо не ограничиваться встречами на уровне глав МИД, но обеспечить в будущем встречу на уровне глав государств. Впечатление такое, что последняя встреча может в этом помочь, надо активно работать, чтобы за этой встречей последовали другие, добавил посол.