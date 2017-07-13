За убийство Немцова Дадаева приговорили к 20 годам колонии строгого режима

2017-07-13 12:36 | www.apa.az | 4

Московский окружной военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы Заура Дадаева, признанного виновным в убийстве оппозиционера Бориса Немцова. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Как передает АПА со ссылкой на Лента.ру, кроме того, суд оштрафовал осужденного на 100 тысяч рублей, а также лишил его звания лейтенанта и Ордена Мужества. Отмечается, что приговор основывался на вердикте присяжных, признавших Дадаева виновным не заслуживающим снисхождения.

Соучастники преступления приговорены к различным срокам лишения свободы от 11 до 19 лет.

Гособвинение требовало приговорить убийцу Немцова к пожизненному заключению и оштрафовать на 200 тысяч рублей.

Отметим, Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. По версии следствия, предполагаемый организатор преступления Руслан Мухудинов предложил исполнителям 15 миллионов рублей за убийство. Киллером следствие и суд считает Дадаева.