В Таджикистане запретили размещение рекламы в учебниках, тетрадях и школьных дневниках

2017-07-13 12:57 | www.trend.az | 4

В соответствии с внесением изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан «О рекламе», который одобрили члены верхней палаты Парламента страны на 11-й сессии Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан пятого созыва, впредь в Таджикистане запрещается размещение рекламы в учебниках, тетрадях и школьных дневниках. Основной целью данного закона является упорядочение рекламного рынка в Республике Таджикистан, передает НИАТ «Ховар».

Также в дальнейшем в рекламе товаров и услуг запрещается использование терминов «лучший», «номер 1», «высокое качество», «по низким ценам». Кроме того, впредь в телевизионных и радиопередачах нельзя будет размещать рекламу, занимающую более трех минут эфирного времени. Длительная реклама является неудобной для зрителей и слушателей.