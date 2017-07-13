Месячная дефляция в Азербайджане составила 1%

2017-07-13 13:15 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В июне 2017 года цены на потребительские товары и тарифы на услуги в Азербайджане снизились на один процент по сравнению с маем, сообщает в четверг Государственный комитет по статистике.

Цены на продовольственные товары за этот период снизились на 2,5 процента, а на непродовольственные товары и платные услуги выросли на 0,1 процента.

В январе-июне 2017 года цены на потребительские товары и тарифы на услуги в стране повысились на 13,9 процента по сравнению с первым полугодием 2016 года. Цены на продовольственные товары за этот период повысились на 18,1 процента, непродовольственные товары - на 12,4 процента, стоимость платных услуг, оказываемых населению, выросла на 9,4 процента.

В течение месяца в Азербайджане было зафиксировано снижение цен на муку, гречку, манную крупу, макаронную продукцию, мясо птицы, говядину и баранину, подсолнечное и кукурузное масло, пастеризованное молоко, чай и кофе, минеральную и родниковую воду, сахар и сахарный песок, картофель, перец, помидоры, огурцы, клубнику, абрикосы, алчу, черешню и табачную продукцию. Цены на сливочное и оливковое масло, колбасные изделия, яйца, яблоки, лимоны, лук, свеклу и зелень выросли, а стоимость других продуктов питания не претерпела серьезных изменений.

В группе непродовольственных товаров в июне выросли цены на ткани, мебель, домашнюю утварь, ковры и прочие напольные покрытия, легковые автомобили и запчасти для них, ювелирные изделия, персональные компьютеры и планшеты, а цены на книги, телефонные аппараты, холодильники, стиральные машины, кондиционеры, вентиляторы, соковыжималки и электрочайники снизились. Серьезных изменений в стоимости другой непродовольственной продукции не наблюдалось.

В течение июня увеличилась стоимость международных пассажироперевозок воздушным транспортом, услуг по дому и хозяйству, ремонта домашней техники, ювелирных изделий и часов, а также зарубежных туров. Цены на ремонт мебели, домашней утвари и напольных покрытий, а также услуги, предоставляемые кафе и ресторанами снизились. Стоимость других платных услуг не изменилась.

(Автор: Анвар Мамедов)