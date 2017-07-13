В Джалилабаде автомобиль снес чан с водой, 2 человека погибли - ОБНОВЛЕНО

2017-07-13 12:39 | www.apa.az | 6

Как сообщает местное бюро АПА, происшествие было зарегистрировано напротив школы №1 в селе Алар.

Водитель потерял управление автомобилем марки Mercedes, после чего машина врезалась в чан с водой. В результате аварии погибли водитель автомобиля Рзаев Шамси Ильгар оглу (1999 г.р.) и пассажир Гараев Алемдар Гошгар оглу (1999 г.р.).

Согласно информации, погибшие являлись жителями села Алар. По факту ведется расследование.

***

12:18

В Джалилабаде произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает местное бюро АПА, происшествие было зарегистрировано напротив школы №1 в селе Алар.

Водитель потерял управление автомобилем марки Mercedes, в результате чего машина врезалась в чан с водой. Авария стала причиной смерти одного человека, еще один получил травмы. Сообщается, что оба являются жителями села Алар.

По факту ведется расследование.