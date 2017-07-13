В Джалилабаде автомобиль снес чан с водой, 2 человека погибли - ОБНОВЛЕНО
2017-07-13 12:39 | www.apa.az | 6
Как сообщает местное бюро АПА, происшествие было зарегистрировано напротив школы №1 в селе Алар.
Водитель потерял управление автомобилем марки Mercedes, после чего машина врезалась в чан с водой. В результате аварии погибли водитель автомобиля Рзаев Шамси Ильгар оглу (1999 г.р.) и пассажир Гараев Алемдар Гошгар оглу (1999 г.р.).
Согласно информации, погибшие являлись жителями села Алар. По факту ведется расследование.
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12:18
В Джалилабаде произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщает местное бюро АПА, происшествие было зарегистрировано напротив школы №1 в селе Алар.
Водитель потерял управление автомобилем марки Mercedes, в результате чего машина врезалась в чан с водой. Авария стала причиной смерти одного человека, еще один получил травмы. Сообщается, что оба являются жителями села Алар.
По факту ведется расследование.