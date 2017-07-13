Сбивший армянский вертолет герой стал отцом – ФОТО

2017-07-13 11:47 | www.oxu.az | 3

Азербайджанский военнослужащий Илькин Мурадов, сбивший в ноябре 2014 года армянский вертолет, пытавшийся атаковать азербайджанские позиции, стал отцом.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Qaziler.az, новость об этом распространена в социальных сетях.

Отметим, что в социальных сетях стало популярным видео, на котором солдат Абдуллаев кричит командиру И.Мурадову «Стреляй, командир, стреляй!» («Vur, komandir, vur!»).

З.Г.