В Баку прошел концерт известной мексиканской актрисы и певицы

2017-07-13 13:20 | www.trend.az | 4

БАКУ/Trend Life/- В Баку прошел концерт известной мексиканской актрисы и певицы Аны Алисии Салас.

Концерт, организованный посольством Мексики в Азербайджане, под названием «Фрида. Любовь, Боль и Песня» был посвящен выдающейся мексиканской художнице Фриде Кало.

Представление позволило зрителям узнать о различных этапах жизни этой иконы мексиканского искусства и насладиться традиционной мексиканской музыкой в исполнении Аны Алисии Салас.

Ана Алисия Салас – актриса театра и кино. В 1980-ом году ей был присвоен титул «Орхидея национального кино». Она выступала во многих странах мира, включая Ирландию, Испанию, Италию, Францию, Китай, США, Колумбию и другие.

(Автор: Елена Косолапова)