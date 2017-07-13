Турецкий министр: «Сегодня FETÖ также представляет большую угрозу для стран, где она функционирует»

2017-07-13 13:52 | www.apa.az | 4

Как сообщает командированный в Турцию корреспондент АПА, Фатма Бетюль Саян Кая сказала, что турецкие медиа, которые были одной из целей путчистов, сыграли большую роль в предотвращении попытки военного переворота 15 июля.

Министр напомнила на примере журналиста Мустафы Джанбаза, ставшего в тот день шехидом, что турецкие медиа продемонстрировали в те трудные дни героизм и отвагу: «Попытка военного переворота 15 июля является самой опасной и предательской в истории Турции. В тот день отцов и матерей лишились 450 детей».

Кая сказала, что попытка военного переворота в Турции была осуществлена террористической организацией FETÖ. По ее словам, нет никакой разницы между FETÖ РКК и другими террористическими организациями: «Сегодня FETÖ также представляет большую угрозу для стран, где она функционирует. FETÖ воспользовалась религиозностью нашего народа. Члены FETÖ за свои действия будут справедливо наказаны судами. Не следует забывать, что попытка военного переворота, предпринятая FETÖ, это своего рода попытка захвата власти. Эта попытка была предотвращена благодаря мирному сопротивлению народа, который проявил самоотверженность».

Министр отметила, что сожаление вызывает то, что в день попытки переворота США и другие европейские страны только наблюдали за процессами: «Турция решительно борется против всех террористических организаций. Борьба Турции с террором важна для обеспечения безопасности Европы. Европейские страны должны поддерживать Турцию в этой борьбе. Лояльное отношение к таким террористическим организациям как PKK, PYD, FETÖ не идет на пользу людям».