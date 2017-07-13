Бакинский судостроительный завод обсудил с послом США будущее сотрудничество с американскими компаниями (ФОТО)
2017-07-13 13:35 | www.trend.az | 4
БАКУ /Trend/ - Посол США в Азербайджане Роберт Секута посетил Бакинский судостроительный завод (Baku Shipyard), говорится в сообщении завода, размещенном на его официальном сайте.
Сообщается, что посол был проинформирован о деятельности завода и новых проектах во время встречи с руководством Baku Shipyard.
"На встрече были обсуждены перспективы будущего сотрудничества между Бакинским судостроительным заводом и американскими компаниями", - говорится в сообщении.
Напомним, что ООО "Бакинский судостроительный завод" - совместное предприятие SOCAR, Азербайджанской инвестиционной компании (АИК) и Keppel Offshore & Marine, открытое Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в сентябре 2013 года.
Keppel владеет 10 процентами акций завода и несет полную ответственность за его управление и эксплуатацию. Крупнейшим акционером предприятия с долей в 65 процентов является SOCAR, а также АИК, которая владеет четвертью акций завода.
Завод предназначен для строительства широкого спектра специализированных и торговых судов, в том числе многоцелевых морских кораблей, таких как суда снабжения платформ, а также танкеров и грузовых судов. На предприятии также созданы возможности для ремонта судов.
(Автор: Максим Цурков)
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