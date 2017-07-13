Германский депутат распространил заявление в связи с убийством армянскими военными 2-летней Захры

2017-07-13 14:36 | www.apa.az | 5

Член парламентской группы ХДС/ХСС Бундестага Германии Стефан Майер выступил с заявлением в связи с убийством мирных граждан Сахибы Гулиевой и ее двухлетней внучки Захры Гулиевой в результате зверства, сотворенного армянами в селе Алханлы Физулинского района.





Как сообщили АПА в Обществе Европа-Азербайджан (TEAS), в заявлении, распространенном в ответ на запрос берлинского офиса TEAS, Стефан Майер говорит, что во время распада Советского Союза между Арменией и Азербайджаном регулярно имели место случаи агрессии, в результате нагорно-карабахский конфликт стал причиной кровавых боев между вооруженными силами двух стран: «Этот конфликт запомнился потоками беженцев с обеих сторон и гибелью тысяч невинных людей. В результате этой кровавой бойни погибли около 25 тысяч азербайджанцев, около миллиона мирных граждан пропали без вести. В результате войны Армения оккупировала не только Нагорный Карабах, то есть 5 процентов территории Азербайджана, но и прилегающие к нему семь районов. В 1993 году военная оккупация части азербайджанских земель была осуждена Советом безопасности ООН. Требование СБ ООН в связи с возвращением Азербайджану оккупированных земель, которое поддерживает Федеративная Республика Германия, до сих пор находится в силе».

Стефан Майер отметил, что мировая общественность признает Нагорный Карабах как неотъемлемую составную часть Азербайджанской Республики: «Евросоюз и Германия уверены, что этот конфликт может быть урегулирован только мирным путем. Парламентские выборы в Нагорном Карабахе не были признаны ни Евросоюзом, ни Германией. Действующая в рамках ОБСЕ Минская группа старается восстановить мир в регионе с 1992 года. Оккупация Нагорного Карабаха нарушает международное право. Территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена, вынужденные переселенцы - вернуться на свои земли».

По мнению депутата, мирное урегулирование конфликта и нормализация отношений создаст в регионе социальные и экономические импульсы: «С этой точки зрения рабочая группа по международным отношениям Парламентской группы ХДС/ХСС Бундестага Германии, ООН, НАТО и ОБСЕ обратились к сторонам конфликта с призывом увеличить усилия для урегулирования конфликта. На переговорах в первую очередь следует обсуждать вопросы безопасности на линии соприкосновения, в местах, где проживает мирное население».