Новые требования в связи с общественными пляжами вступили в силу

2017-07-13 14:37 | www.apa.az | 4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в Земельный кодекс.

Как передает АПА-Экономикс, согласно изменениям в статью №46 кодекса, установлены требования в связи с общественными пляжами. Так, земельный участок, находящийся под 20-50-метровой прибрежной полосой принадлежащего Азербайджанской Республике сектора Каспийского моря может быть огражден путем возведения забора или иными способами при условии, что это не ограничивает проезд к морскому берегу, если строительные конструкции, использованные для ограждения будут решетчатыми, не будут ограничивать вид на соприкосновение берега с водой и др.