iPhone 8 получит улучшенные опции дополнительной реальности

2017-07-13 12:14 | www.oxu.az | 4

Будущий смартфон iPhone 8 будет обладать расширенными опциями дополнительной реальности. Ожидается, что основная камера гаджета получит лазерный датчик для измерения глубины изображения AR, а также улучшения работы автофокуса при съемке, передает Oxu.Az со ссылкой на Mac Rumors.

Известно, что в новинке, благодаря сенсорному лазерному датчику, будет повышено качество работы приложения ARKit.

К тому же, 3D-система в смартфоне якобы получит более точный автофокус для режима фото.

Что касается других характеристик, то ожидается, что смартфон оснастят OLED-дисплеем и беспроводной зарядкой, а также он получит хорошую защиту от воды.

Н.О.