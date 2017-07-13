«Zəhra»: В Баку пройдет вечер памяти невинных детей, пострадавших и погибших в результате войн и конфликтов

2017-07-13 12:25 | www.oxu.az | 4

«Zəhra» - именно так назван вечер памяти невинных детей, пострадавших и погибших в результате войн и конфликтов, который состоится 14 июля в 17:00 в Международном центре мугама.

Вечер организован при поддержке министерства культуры и туризма Азербайджанской Республики, литературным проектом «SÖZ» министерства культуры и туризма, Фондом Джабира Новруза, при содействии Международного Центра Мугам , «Асан Радио» и Фонда молодежи Азербайджана.

В программе вечера выступления известных артистов азербайджанской эстрады – победительницы международного конкурса «Евровидение 2011» Нигяр Джамал, представителя Азербайджана на конкурсе «Евровидение» в 2008 и 2015 годах Эльнура Гусейнова, заслуженных артистов Азербайджана Севды Алекперзаде и Тунзали Агаевой, а также поэтов Хаяла Рзазаде, Шахрияра Дел Герани, Мехмана Расулова, Солмаз Сулейманлы, Лейли Салаевой и поэта, директора проекта «SÖZ» Нигяр Гасан-заде.

Мероприятие будет транслироваться посредством «Асан Радио».

Напомним, что 4 июля около 20.40 подразделения ВС Армении обстреляли село Алханлы Физулинского района из минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также из станковых гранатометов. В результате этой провокации противника погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1966 г.р., и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2016 г.р.

A.C.

