В Азербайджане предлагается запретить продажу продукции из сухого молока под видом молочной продукции

2017-07-13 13:39 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предложено запретить продажу продукции, изготовленной из сухого молока, под видом молочной продукции, и четко дифференцировать продукты, изготовленные из сухого и натурального молока.

На сегодня в стране в 70-80 процентах случаев на молочных продуктах не указывается информация о том, из какого молока - сухого или натурального - они изготовлены, сказал Trend в среду депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Муса Гулиев.

Он отметил, что в соседней Грузии, согласно новому изменению в законодательство, запрещена реализация продуктов из ненатурального молока под видом молочной продукции, и в Азербайджане тоже есть необходимость в подобной мере.

"Указом главы государства Кабинету министров поручено создать Агентство продовольственной безопасности. Считаю, что у нас тоже должен быть рассмотрен вопрос, связанный с молочными продуктами, и должна быть четко дифференцирована продукция из сухого и натурального молока", - сказал депутат.

Гулиев добавил, что информация о том, из чего изготовлен продукт, должна размещаться на видном месте на упаковке и с легкостью читаться.

Он отметил, что срок годности продукции из ненатурального молока составляет от шести месяцев до года. Несмотря на это, такая продукция продается под видом изготовленной из натурального молока.Если продукт будет сортироваться, и на нем будет указано из чего он сделан, это послужит обеспечению защиты прав потребителя и стимулом для повышения производства натурального молока", - сказал Гулиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева)