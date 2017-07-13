Глава МИД Латвии 18-20 июля посетит Беларусь

2017-07-13 13:44 | www.trend.az | 5

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс 18-20 июля посетит с визитом Беларусь. Об этом сегодня на брифинге сообщил начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, передает корреспондент Белта.

Во время визита планируется встреча с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем. Стороны обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, обменяются мнениями о ситуации в регионе и перспективах взаимодействия между Беларусью и ЕС.

"Обмен визитами руководителей внешнеполитических ведомств Беларуси и Латвии стал ежегодным и регулярным с 2013 года", - отметил Дмитрий Мирончик.

Программой визита делегации также предусмотрены встречи в правительстве и Министерстве экономики.