Глава МИД Латвии 18-20 июля посетит Беларусь
2017-07-13 13:44 | www.trend.az | 5
Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс 18-20 июля посетит с визитом Беларусь. Об этом сегодня на брифинге сообщил начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, передает корреспондент Белта.
Во время визита планируется встреча с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем. Стороны обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, обменяются мнениями о ситуации в регионе и перспективах взаимодействия между Беларусью и ЕС.
"Обмен визитами руководителей внешнеполитических ведомств Беларуси и Латвии стал ежегодным и регулярным с 2013 года", - отметил Дмитрий Мирончик.
Программой визита делегации также предусмотрены встречи в правительстве и Министерстве экономики.