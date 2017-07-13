В Азербайджане запретили рекламу абортов и искусственного оплодотворения

2017-07-13 15:04 | www.apa.az | 4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил дополнения Милли Меджлиса в закон «О защите здоровья населения».

Как сообщает АПА, в 11 статью закона добавлены следующие пункты:

- запрещается реклама искусственного прерывания беременности и искусственного оплодотворения.

- можно рекламировать лекарственные препараты, которые отпускаются без рецепта врача, медицинскую технику, использование которой разрешено соответствующим исполнительным органом, методы лечения, профилактики, диагностики и реабилитации. Требования к рекламе лекарственных препаратов, медицинской техники и услугам определяются законами Азербайджанской Республики «О рекламе» и «О лекарственных препаратах».

Кроме того удалена 4 часть 37 статьи закона: «Запрещена реклама посредством СМИ лекарств, которые отпускаются по рецепту врача, а также реклама профилактики, диагностики и лечения, которые не прошли соответствующую проверку».

В 5 части 50 статьи выражение «без рекомендаций соответствующего исполнительного органа» заменено на слово «массового», выражение «распространение рекламы» на слово «реклама».