Бахар Мурадова: «Убив малолетнего ребенка, Армения нарушила правила ведения войны»

2017-07-13 15:16 | www.apa.az | 4

Находясь в селе Алханлы Физулинского района, зампредседателя Милли Меджлиса Бахар Мурадова и группа депутатов отдали дань памяти, посетив могилы убитых в результате армянской провокации 4 июля жителей села Гулиевой Сахибы и ее внучки 18-месячной Захры.

Как сообщает карабахское бюро АПА, затем депутаты приняли участие в траурной церемонии жертв армянской провокации, проведенной в поселке Zovcuq 5. Они выразили соболезнования близким погибших.

Депутаты навестили также раненную в результате провокации армян Сарвиназ Гулиеву, которая в настоящий момент находится в Горадизской больнице.

Б.Мурадова отметила, что намерение армянских военнослужащих – запугать гражданское население, проживающее в населенных пунктах вдоль линии фронта. «Цель военно-политического руководства Армении - запугать проживающее в прифронтовых селах население, чтобы люди оставили эти территории. К тому же, недавно начался процесс возвращения в Джоджуг Марджанлы, одним словом, цель провокации была ясна. Убив малолетнего ребенка и пожилой женщины, Армения нарушила международное право, правила ведения войны, но в очередной раз не добилась целей, которые она преследовала. Армения доказала, что является страной - агрессором».

Принимающий участие на встрече депутат Азай Гулиев отметил, что совершенные армянами провокации были обсуждены в ходе сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. «Армяне полностью разоблачены. Можем заверить вас, что представители 57 стран-членов ОБСЕ открыто выразили ненависть армянам. Это преступление против человечности. Стрелять в двухлетнего ребенка независимо от его национальной принадлежности – это подлость, преступление. Маска с лица армян была сорвана, это событие было доведено до сведения всего мира», - подчеркнул он.