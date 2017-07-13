Франция призывает Баку и Ереван к регулярному диалогу

2017-07-13 12:34 | www.oxu.az | 4

«Франция выступает сторонником регулярных переговоров по решению нагорно-карабахского конфликта».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Новости-Армения, об этом на пресс-конференции 13 июля сказал посол Франции в Армении Жан-Франсуа Шарпантье.

«Наш подход в следующем: мы сторонники прямого диалога между главами двух стран, и по возможности регулярного диалога.

С этой точки зрения можем лишь приветствовать состоявшуюся недавно встречу глав МИД. Я неоднократно говорил, и не я один: нет военного решения конфликта. Конфликт может быть урегулирован лишь путем переговоров, регулярного диалога», - заявил Шарпантье.

При этом, по его словам, надо не ограничиваться встречами на уровне глав МИД, но обеспечить в будущем встречу на уровне глав государств.

«Впечатление такое, что последняя встреча может в этом помочь, надо активно работать, чтобы за этой встречей последовали другие», - добавил посол.

Н.О.