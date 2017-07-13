Прогноз погоды на завтра

2017-07-13 12:43 | www.oxu.az | 3

В пятницу, 14 июля, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 21-24, днем 31-36, в Баку ночью 22-24, днем 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 70-75%, днем - 50-55%.

Температура морской воды на пляжах в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 22-23, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мярдакана, Шувелана – 23-24, Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихово – 25-26 градусов тепла.

В районах Азербайджана осадков не ожидается. Однако утром в некоторых районах ожидаются грозы, кратковременные дожди. Подует восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-25, днем 33-38, в горах ночью 11-16, днем 20-25 градусов тепла.

Э.А.

