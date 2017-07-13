Российско-азербайджанский режиссер: "Это не политика, это человечность" (ФОТО)

2017-07-13 13:48 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Художественный руководитель московского Камерного театра "Диалог" Рамис Ибрагимов рассказал журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством Дмитрия Савельева о важности национальных корней и культурного взаимодействия.

- Вы родились в Баку, а получили образование, много лет живете и работаете в России. Как вам удается сохранять свои национальные традиции и не они ли - секрет вашего успеха?

- Когда мне было 13 лет, мама привела меня в бакинский Русский театр драмы. До сих пор помню название спектакля - «Синий портфель». Там был один актер, по-моему, Фалькович была его фамилия ( ред. Анатолий Соломонович Фалькович - актёр театра и кино, народный артист Азербайджана). Он произвел на меня потрясающее впечатление! На обратном пути мы с мамой говорили о выборе профессии. Я говорю: «Мам, вот теперь ты меня можешь не спрашивать. Я выбрал профессию, я буду актером». И я в 13 лет пришел в студию, в ДК имени 26-ти бакинских комиссаров, которой руководил Семен Михайлович Штейнберг. Это ученик Товстоногова. Я уехал из Баку, закончив 10-летку: сел в поезд – мама мне помогла – и уехал поступать. Поступил в театральное училище – сейчас оно называется имени Евстигнеева, а тогда было просто Горьковское театральное училище. Со второго курса пошел в армию, потом вернулся и закончил. Когда это было? Полвека назад. Конечно, все эти мои корни, темперамент проявляются – кровь же никуда не денешь, она же все равно оттуда, из Закавказья… Но я пытаюсь все это соединить, потому что так правильно. А секрет моего успеха? Мне кажется, успех заключается в том, что я очень люблю свою профессию и посвятил ей уже больше 40 лет. Я думаю, главное – желание сделать в этой жизни такое, чтобы после того, как нас не станет, в памяти что-то осталось. Для меня это важно. В 1994 году выпускался курс, на котором учился теперь уже известные Антон Макарский, актриса Маша Порошина и многие другие. Там решили поставить дипломный спектакль «Аршин мал алан». Это произведение очень любят в Азербайджане. Я в это время преподавал в Щукинском театральном училище, и Михаил Борисович Борисов сказал: «Может, ты мне поможешь, как сорежиссер – в плане нюансов по вашим каким-то корням: пластика, мелодика речи». Я ответил: «Это же здорово! Давайте!» И мы начали работать. Мы работали где-то месяца четыре. Это был ежедневный труд ребят, и я работал очень жестко, потому что в профессии режиссера, в театре вообще, как я все время говорю, демократии быть не может. А затем у меня возникла идея, которую я предложил Михаилу Борисовичу: сходить в посольство и предложить им прийти на спектакль «Аршин мал алан». Полад Бюльбюльоглу был на этом спектакле – тогда он был еще министром культуры Азербайджана. Ему тогда это очень понравилось, и он даже тогда предлагал снять новую версию «Аршина мал алан» с этими ребятами.

- Расскажите, пожалуйста, про ваш театр «Диалог». Что вы вкладывали в его название?

- У нас вход бесплатный, билеты не продаются, для всех зрителей все свободно. Сейчас со мной работают 10 актеров – не все выдерживают мой метод работы, репетиций. Актеры все профессиональные. Большинство закончили Щукинское театральное училище. У меня есть из Саратова ребята, был парень из Владивостока, который тоже институт закончил, были из ВГИКа, то есть вокруг меня собралась такая вот когорта ребят, с которыми мы создали семь спектаклей. Что очень важно – все они работают без денег. Они работают для души. Они говорят: «А, может, нам и не надо платить? Потому что тогда это превратится в нечто иное». Вы знаете, что такое вообще исповедь в православии? Это когда ты отдаешь свою любовь. Вот поэтому я стараюсь, честно говорю, отдавать всё, что я получил за эти годы, все чему меня научили мои педагоги. Это художественный руководитель в театре Маяковского Андрей Александрович Гончаров, мой профессор в Щуке Александр Михайлович Поламишев, Петр Глебович Попов, Владимир Абрамович Этуш. И мои ребята в театре, они хотят эту старую школу получить. И это очень важно. Важна вот эта духовная отдача, воспитание – не потерять поколение, ни в России, ни в Азербайджане. А Баку, конечно, я люблю… я все время говорю, столица моей родины – это Баку. Хотя я живу в Москве уже с 90-х…

– А часто ли вообще удается побывать на родине?

- Баку стал потрясающим европейским городом. Очень красивым. За последнее время я был там два раза, снимался в фильмах азербайджанских режиссеров Мирбала Салимли и Ильгара Сафата. А раньше, когда учился, когда только женился, приезжал туда каждые каникулы – с супругой. Гостили у папы с мамой, у брата двоюродного. У меня двоюродный брат в Баку – Рафаэль Буньятов – очень известный джазовый музыкант. Поэтому с Баку, конечно, меня многое связывает. Там не осталось ни мамы, ни папы. Но есть родной брат, внучатые племянники.

- Планируете ли гастроли вашего театра в Азербайджан?

- Я очень мечтаю, чтобы наш маленький театр с каким-то спектаклем туда приехал. У меня есть спектакль на двух человек, на четверых, на восемь человек, и, вот, последняя работа – по Островскому – у меня там на 10 человек, вся труппа занята. Но мы работаем без денег, поэтому все это организовать сложно. Хотелось бы отметит, что очень важен культурный обмен между Россией и Азербайджаном. По одной простой причине - мы не должны быть разделены. Мы - простой народ, творческий… Мы же общаемся. Мы приезжаем друг к другу. Можно говорить, что это политика. Но это не политика, это человечность.

Справка: Рамис Тапдыг оглы Ибрагимов родился 14 августа 1953 года в Баку. Окончил Горьковское театральное училище (1976), Театральное училище им. Б.В.Щукина (1992) и аспирантуру режиссерского факультета РАТИ-ГИТИС (1995). Член Союза театральных деятелей, Союза кинематографистов, Гильдии актеров кино России, Союза кинематографистов стран СНГ и Балтии.

Работал в Липецком драматическом театре, Магнитогорском театре куклы и актера "Буратино", Пермском театре юного зрителя (1983-1991), Московском драматическом театре под руководством А.М.Паламишева "Т-88", Молодежном театре города Королева, Московском драматического театра им. К.С.Станиславского. Также осуществлял постановки в Рязани, Нижнем Новгороде, Новосибирске. С 2012 года работает в театре "Диалог". Педагог, секретарь режиссерской кафедры высшего театрального училища Б.В.Щукина. Директор Учебного театра Театрального училища им. Щукина. Творческий куратор и педагог Театрального училища им. М.С.Щепкина от западного округа Москвы (курс В.П.Селезнева). В качестве актера на театральной сцене и в кинематографе сыграл более семидесяти ролей. Как режиссер поставил около сорока спектаклей. Лауреат международного фестиваля в городе Авиньон (Франция) со спектаклем "Кандит".