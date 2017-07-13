Вице-спикер парламента Азербайджана навестила раненую армянскими ВС жительницу села Алханлы

2017-07-13 14:27 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Группа депутатов во главе с вице-спикером Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Бахар Мурадовой навестила Сальминаз Гулиеву, которая была ранена в результате обстрела армянскими вооруженными соединениями села Алханлы Физулинского района, сказал Trend в четверг главврач Физулинской районной центральной больницы Натиг Шукюров.

Депутаты и вице-спикер поинтересовались самочувствием раненой, лечение которой продолжается в Горадизской городской больнице.

Шукюров добавил, что состояние раненой Гулиевой находится в центре постоянного внимания государственных структур.

По словам главврача, ранее ее навестила уполномоченный (омбудсмен) по правам человека Эльмира Сулейманова.

Отметим, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, была доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила ранее Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)